MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Netzwerken im Erzgebirge: Sonderpreis für eine ausgesprochen skurriele Biathlon-Staffel

Sie gingen als AG Hochleistungssport an den Start und holten beim Firmencup am Freitagnachmittag den Pokal – den Sonderpreis für „Olympioniken mit Herz und Stil“. Karsten Jansky, Rico Weber und Stefan Schlosser (v. l.) starteten für D+L Group, einen Anlagen- und Maschinenbauer aus Großrückerswalde.
Sie gingen als AG Hochleistungssport an den Start und holten beim Firmencup am Freitagnachmittag den Pokal – den Sonderpreis für „Olympioniken mit Herz und Stil“. Karsten Jansky, Rico Weber und Stefan Schlosser (v. l.) starteten für D+L Group, einen Anlagen- und Maschinenbauer aus Großrückerswalde. Bild: Ronny Küttner
Sie gingen als AG Hochleistungssport an den Start und holten beim Firmencup am Freitagnachmittag den Pokal – den Sonderpreis für „Olympioniken mit Herz und Stil“. Karsten Jansky, Rico Weber und Stefan Schlosser (v. l.) starteten für D+L Group, einen Anlagen- und Maschinenbauer aus Großrückerswalde.
Sie gingen als AG Hochleistungssport an den Start und holten beim Firmencup am Freitagnachmittag den Pokal – den Sonderpreis für „Olympioniken mit Herz und Stil“. Karsten Jansky, Rico Weber und Stefan Schlosser (v. l.) starteten für D+L Group, einen Anlagen- und Maschinenbauer aus Großrückerswalde. Bild: Ronny Küttner
 8 Bilder
Annaberg
Netzwerken im Erzgebirge: Sonderpreis für eine ausgesprochen skurriele Biathlon-Staffel
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

27 Teams aus Industrie und Dienstleistung der Region scheuten Freitagnachmittag nicht den sportlichen Vergleich. In der Skiarena Oberwiesental ging es echt zur Sache. Wieso trotzdem über drei Starter ungeniert gelacht wurde.

Über drei Wintersportler haben sich Konkurrenz und Publikum amüsiert. Ungeniert. Im strahlend blauen Retrolook gingen Karsten Jansky, Rico Weber und Stefan Schlosser beim Biathlon-Firmencup in Oberwiesenthal an den Start. Die Staffel der D+L Group, einem Anlagen- und Maschinenbauer aus Großrückerwalde, war eins von 27 Teams aus Industrie und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:39 Uhr
4 min.
Die Stimmen nach dem Remis des FC Erzgebirge Aue: „Da braucht es die nötige Galligkeit“
Im ersten Spiel als neuer Cheftrainer hat Christoph Dabrowski eine Leistungssteigerung der Veilchen gesehen.
Der FC Erzgebirge wartet im neuen Jahr noch immer auf den ersten Sieg. Im Vergleich zu den Vorwochen aber gab es eine Leistungssteigerung. Die „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.
Paul Steinbach
17:36 Uhr
3 min.
BVB verkürzt durch späten Sieg Rückstand auf FC Bayern
Julian Brandt (r) jubelt mit Julian Ryerson über seinen Treffer.
Mit einem späten Tor hat Borussia Dortmund einen Auswärtssieg gefeiert und den Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern verkürzt. Das Bundesliga-Debüt von Werder-Trainer Daniel Thioune misslingt.
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
18.12.2025
4 min.
Das ist am Wochenende im Erzgebirge los: Bergparade, Rennwolfrennen und Musical
Die Große Bergparade, hier ein Archivfoto, findet am Sonntag in Annaberg-Buchholz statt.
Am vierten Adventswochenende im Erzgebirge noch nichts vor? Dann hat die „Freie Presse“ mehrere Tipps parat, was sich in der Region unternehmen lässt. Darunter sind eine große Bergparade und ein Rennwolfrennen.
unseren Reporterinnen und Reportern
06.02.2026
3 min.
Insolventer Wirt aus dem Vogtland vor Gericht: Er zahlte seinen Angestellten keinen Lohn
Keinen Braten gibt es mehr in dem Lokal. Der Wirt stand wegen Insolvenzverschleppung vor Gericht (Symbolfoto).
Ein Gastwirt aus dem Vogtland ist in dieser Woche vor dem Amtsgericht Chemnitz zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Schuldig gesprochen wurde er der Insolvenzverschleppung.
Cornelia Henze
23.11.2025
5 min.
Wintertraum im Erzgebirge: Erste Skigebiete öffnen zum Wochenbeginn
 9 Bilder
Ein Wintertraum: Anja Zschirpe aus Gera und Marko Günnl aus Lichtentanne nutzen am Wochenende das schöne Wetter für einen Kurztrip nach Oberwiesenthal – wie viele andere auch.
Circa 60 Skilifte gibt es im deutschen Teils des Erzgebirges, fast 200 insgesamt. Der erste Hauch Winter genügt noch nicht, in die Wintersportsaison zu starten. Wirklich?
Katrin Kablau
Mehr Artikel