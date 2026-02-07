Netzwerken im Erzgebirge: Sonderpreis für eine ausgesprochen skurriele Biathlon-Staffel

Annaberg
27 Teams aus Industrie und Dienstleistung der Region scheuten Freitagnachmittag nicht den sportlichen Vergleich. In der Skiarena Oberwiesental ging es echt zur Sache. Wieso trotzdem über drei Starter ungeniert gelacht wurde.
Über drei Wintersportler haben sich Konkurrenz und Publikum amüsiert. Ungeniert. Im strahlend blauen Retrolook gingen Karsten Jansky, Rico Weber und Stefan Schlosser beim Biathlon-Firmencup in Oberwiesenthal an den Start. Die Staffel der D+L Group, einem Anlagen- und Maschinenbauer aus Großrückerwalde, war eins von 27 Teams aus Industrie und...
