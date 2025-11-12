Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Neu im Rathaus in Annaberg: Auf Weihnachtsmarkt und Kät gibt künftig eine Frau den Ton an

Sie managt jetzt Großveranstaltungen wie den Weihnachtsmarkt in Annaberg: Maria Thiele.
Sie managt jetzt Großveranstaltungen wie den Weihnachtsmarkt in Annaberg: Maria Thiele. Bild: Sebastian Paul
Sie managt jetzt Großveranstaltungen wie den Weihnachtsmarkt in Annaberg: Maria Thiele.
Sie managt jetzt Großveranstaltungen wie den Weihnachtsmarkt in Annaberg: Maria Thiele. Bild: Sebastian Paul
Annaberg
Neu im Rathaus in Annaberg: Auf Weihnachtsmarkt und Kät gibt künftig eine Frau den Ton an
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund sieben Monate ist die Stelle des Veranstaltungsmanagers in Annaberg-Buchholz unbesetzt gewesen. Jetzt gibt es eine Nachfolgerin. Sie war bisher allerdings eher in sportlicher Mission unterwegs.

Sie hat sich unerwartet lange hingezogen: die Suche nach einem Nachfolger beziehungsweise nach einer Nachfolgerin für Christian Eberhardt, den langjährigen Veranstaltungsmanager der Stadt Annaberg-Buchholz. Mehr als drei Jahrzehnte hatte er bei Großveranstaltungen mit Strahlkraft ins ganze Erzgebirge und darüber hinaus für einen reibungslosen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:38 Uhr
1 min.
Vogtland-Autor liest im Plauener Goethekreis aus „Schatten der Zeit“
Der Gedichtband „Meißener Land" von Jörg M. Pönnighaus ist eine Art Reisetagebuch.
Der Schriftsteller-Arzt Dr. Jörg M. Pönnighaus ist jetzt im Literaturverein mit Geschichten von kleinen Leuten zu Gast.
Sabine Schott
11.11.2025
3 min.
Vorfreude im Erzgebirge: Die Annaberger haben ihren Weihnachtsbaum
Am Dienstag wurde der Weihnachtsbaum auf dem Annaberger Markt aufgestellt.
Der Annaberger Marktplatz wandelt sich gegenwärtig wieder zum Weihnachtsmarkt. Am Dienstag wurde das von vielen Schaulustigen beobachtet – auch von zwei besonderen Besuchern.
Antje Flath und Sebastian Paul
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
11.11.2025
1 min.
Erzgebirge Helau: Annaberger Karnevalisten eröffnen die närrische Saison
Die Annaberger und Buchholzer Karnevalisten machen sich auf den Weg ins Morgenland. Zum Auftakt wurde es aber erst einmal weihnachtlich.
Antje Flath
15:30 Uhr
2 min.
Aktion des Klimabündnisses: Chemnitzer Hausbesitzer öffnen ihre Heizungskeller
Städte und Gemeinde diskutieren derzeit darüber, welche Wärmenetze die Zukunft braucht. Wärmepumpen spielen dabei eine Rolle.
Bundesweit rücken am 15. November Keller in den Fokus, um auf klimafreundliches Heizen aufmerksam zu machen. In Chemnitz geht es um Wärmepumpen und wie der Einsatz funktioniert.
Denise Märkisch
Mehr Artikel