Neue Attraktion am Fichtelberg verspricht Spaß und Action unter Bäumen

Oberwiesenthal will Einheimischen und Gästen auch in der schneelosen Zeit etwas bieten. Was deshalb demnächst in einem städtischen Waldstück passiert.

Die Oberwiesenthaler treiben den Ausbau touristischer Angebote für die schneelose Zeit am Fichtelberg weiter voran. Mit dem Niedrigseilgarten steht ein weiteres Projekt unmittelbar vor der Umsetzung.