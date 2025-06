Neue Ausstellung im Erzgebirge ist wahre Fundgrube für Bergbauhistoriker

„Erinnerungen an Felix Kube (1909 - 1985). Buchholzer – Bergmann – Künstler“ lautet der Titel einer neuen Schau in der ABC-Galerie in Annaberg-Buchholz. Was es zu sehen gibt.

In der „Alte Schule" in Annaberg-Buchholz geht es derzeit um Altbergbau. „Erinnerungen an Felix Kube (1909 - 1985). Buchholzer – Bergmann – Künstler" lautet der Titel der neuen Ausstellung in der ABC-Galerie. Anlässlich seines 40. Todestages werden Arbeiten Kubes zum Altbergbau gezeigt. Kurator der Ausstellung ist Jörg Bräuer. Der...