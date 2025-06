Neue Baustelle im Erzgebirge nach Pfingsten: Beliebte Strecke in Richtung Autobahn wird gesperrt

Bauarbeiten beginnen nächste Woche an der Zwönitzer Straße in Geyer. Was geplant ist und wie lange die Sperrung dauern soll.

Autofahrer müssen sich ab Dienstag auf eine weitere Sperrung im Erzgebirge einstellen. Dann wird die S 260 in Geyer im Bereich der Zwönitzer Straße gesperrt. Die Strecke wird von vielen aus dem Raum Annaberg und Marienberg als Zufahrt zur S 258 und damit in Richtung Autobahn 72 genutzt.