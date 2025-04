Neue Baustelle in Annaberg-Buchholzer Wohngebiet: Einbahnstraßenregelung greift

Am Montag sollen Bauarbeiten im Herzog-Georg-Ring in Annaberg-Buchholz starten. Was dort geplant ist.

Eine Einbahnstraßenregelung wird ab nächster Woche wegen einer neuen Baustelle im Annaberg-Buchholzer Wohngebiet Herzog-Georg-Ring eingerichtet. Nach Informationen der Stadt sollen dann in einem zweiten Bauabschnitt Mittelspannungskabel verlegt werden. Deshalb werde der Verkehr im Bereich des Abzweigs Barbara-Uthmann-Ring in Richtung Pflegeheim...