Die Brücke am Grenzübergang in Unterwiesenthal wird dieses Jahr erneuert. Bild: Ronny Küttner
Die Brücke am Grenzübergang in Unterwiesenthal wird dieses Jahr erneuert. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Neue Brücke im Erzgebirge: Baustart im Frühjahr
Redakteur
Von Kjell Riedel
0:00 Anhören

Die marode Grenzbrücke zwischen Unterwiesenthal und Loučná pod Klínovcem soll noch in diesem Jahr erneuert werden. Das ist aber nur ein Teil eines grenzüberschreitenden Großprojekts.

Nach einem langwierigen Genehmigungs- und Beteiligungsverfahren kann der Ersatzneubau der Grenzbrücke zwischen Unterwiesenthal und Loučná pod Klínovcem (Böhmisch Wiesenthal) voraussichtlich im Frühling beginnen. Während auf deutscher Seite alles geklärt ist, steht die Genehmigung der tschechischen Baubehörde zwar noch aus. „Sie wird...
