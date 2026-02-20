Neue Chance für altes Akku-Werk: Wie ein Dorf im Erzgebirge ein Millionenprojekt stemmen will

Annaberg
Sie stört viele im Ort und schon sehr lange: die heruntergekommene Industriebrache mitten in Sehma. Abriss und Revitalisierung kosten Millionen. Und das ist nicht das einzige Problem.
„Das ehemalige Akkumulatorenwerk für die Fertigung von Auto- und Motorradbatterien hat den Weg in die Marktwirtschaft noch nicht geschafft“, ist in der Orts- und Häuserchronik von Klaus Peter Süß zu lesen, in der es um den Sehmataler Ortsteil Sehma geht. Das Objekt unmittelbar an der Karlsbader Straße ist stattdessen zur Industriebrache...
