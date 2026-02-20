MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Neue Chance für altes Akku-Werk: Wie ein Dorf im Erzgebirge ein Millionenprojekt stemmen will

Ein Schandfleck mitten in Sehma, der viele Einwohner schon lange stört: das ehemalige Akku-Werk. Pläne für die Revitalisierung des Areals gibt es, aber auch viele Probleme.
Ein Schandfleck mitten in Sehma, der viele Einwohner schon lange stört: das ehemalige Akku-Werk. Pläne für die Revitalisierung des Areals gibt es, aber auch viele Probleme. Bild: Ronny Küttner
Diskutiert mit den Mitgliedern des Gemeinderates über den Einstieg in das Programm der Städtebauförderung: Sehmatals Bürgermeister Sebastian Nestler.
Diskutiert mit den Mitgliedern des Gemeinderates über den Einstieg in das Programm der Städtebauförderung: Sehmatals Bürgermeister Sebastian Nestler. Bild: Ronny Küttner
Wie die Ortsmitte von Sehma könnte auch Kretscham-Rothensehma als kleinster Ortsteil der Gemeinde von der Städtebauförderung profitieren.
Wie die Ortsmitte von Sehma könnte auch Kretscham-Rothensehma als kleinster Ortsteil der Gemeinde von der Städtebauförderung profitieren. Bild: Ronny Küttner
Ein Schandfleck mitten in Sehma, der viele Einwohner schon lange stört: das ehemalige Akku-Werk. Pläne für die Revitalisierung des Areals gibt es, aber auch viele Probleme.
Ein Schandfleck mitten in Sehma, der viele Einwohner schon lange stört: das ehemalige Akku-Werk. Pläne für die Revitalisierung des Areals gibt es, aber auch viele Probleme. Bild: Ronny Küttner
Diskutiert mit den Mitgliedern des Gemeinderates über den Einstieg in das Programm der Städtebauförderung: Sehmatals Bürgermeister Sebastian Nestler.
Diskutiert mit den Mitgliedern des Gemeinderates über den Einstieg in das Programm der Städtebauförderung: Sehmatals Bürgermeister Sebastian Nestler. Bild: Ronny Küttner
Wie die Ortsmitte von Sehma könnte auch Kretscham-Rothensehma als kleinster Ortsteil der Gemeinde von der Städtebauförderung profitieren.
Wie die Ortsmitte von Sehma könnte auch Kretscham-Rothensehma als kleinster Ortsteil der Gemeinde von der Städtebauförderung profitieren. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Neue Chance für altes Akku-Werk: Wie ein Dorf im Erzgebirge ein Millionenprojekt stemmen will
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie stört viele im Ort und schon sehr lange: die heruntergekommene Industriebrache mitten in Sehma. Abriss und Revitalisierung kosten Millionen. Und das ist nicht das einzige Problem.

„Das ehemalige Akkumulatorenwerk für die Fertigung von Auto- und Motorradbatterien hat den Weg in die Marktwirtschaft noch nicht geschafft“, ist in der Orts- und Häuserchronik von Klaus Peter Süß zu lesen, in der es um den Sehmataler Ortsteil Sehma geht. Das Objekt unmittelbar an der Karlsbader Straße ist stattdessen zur Industriebrache...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.02.2026
4 min.
10 Millionen Euro für Straßenbau im Erzgebirge: Gemeinde wird zum Nadelöhr
Bis Ende 2024 wurde die Kreisstraße zwischen Sehma und Walthersdorf für 2,4 Millionen Euro ausgebaut. Nun folgen Arbeiten innerorts in Sehma.
Nach den Wintermonaten wird auch im Erzgebirge wieder vielerorts auf Straßen gebaut. Eine Kommune könnte vom Umleitungsverkehr besonders betroffen sein. Derweil wird wieder einmal Kritik am Freistaat laut.
Patrick Herrl
11:15 Uhr
1 min.
Zu Fuß im City-Tunnel: 47-jährige Frau zwingt Autofahrer in Zwickau zu Vollbremsungen
Eine betrunkene Frau hat versucht, im Zwickauer City-Tunnel mehrere Autos anzuhalten.
Mit 2,4 Promille lief eine Frau nachts durch den City-Tunnel Zwickau und trat vor fahrende Autos. Selbst Polizisten konnten sie kaum stoppen.
Jochen Walther
11.02.2026
3 min.
Gehwege, Straßenlampen und Toilettenanlage: Wofür Sehmatal dieses Jahr Geld ausgeben will
2,5 Millionen Euro für Investitionen stehen im aktuellen Haushaltsentwurf der Gemeinde Sehmatal.
Annähernd 2,5 Millionen Euro will die Gemeinde 2026 investieren. So sieht es der Entwurf des aktuellen Haushaltsplanes vor. Endgültig beschlossen ist das Zahlenwerk aber noch nicht.
Antje Flath
11:07 Uhr
1 min.
Radfahrer fährt falsch – Kind bei Kollision schwer verletzt
Radfahrer fährt falsch – Kind bei Kollision schwer verletzt. (Symbolbild)
Ein 13-Jähriger fährt auf dem Radweg und stößt mit einem älteren Radfahrer zusammen. Dieser war auf der falschen Seite unterwegs. Für den Jungen hat es gravierende Folgen.
08:39 Uhr
2 min.
Wichtige Verbindungsstraße in Chemnitz für mindestens zwei Jahre dicht
Ab März soll die Clausstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden.
Da kommt etwas zu auf Autofahrer und Anlieger: Ab März wird die Clausstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein – und das für lange Zeit.
Michael Müller
08:40 Uhr
4 min.
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Die letzten Teile des Gebäudes werden derzeit abgerissen. So gibt es einen Einblick in das Innere.
Das Ferienhotel „Glück auf“ im Vogtland ist zu einem Gruselort und Lost Place geworden. Nach Jahrzehnten Leerstand sind nun die Abrissbagger am Werk. In Falkenstein spricht man von einem Glücksfall.
Florian Wunderlich
Mehr Artikel