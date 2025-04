Neue Citymanagerin im Erzgebirge: Wie die Innenstadt belebt werden soll

An der Buchholzer Straße in Annaberg-Buchholz hat am Mittwoch das neue Büro von Mandy Langklotz eröffnet. Sie übernimmt einen Posten, der in der Kreisstadt über Jahre unbesetzt war. Die Hoffnungen sind groß. Genauso wie die Herausforderungen.

Sie soll frischen Wind in die Innenstadt bringen: Mandy Langklotz ist seit Anfang des Jahres neue Citymanagerin von Annaberg-Buchholz. Und jetzt kann sie so richtig loslegen. Denn am Mittwoch wurde ihr Büro an der Buchholzer Straße eröffnet. „Die Innenstadt ist das Herz von Annaberg-Buchholz. Mit dem Citymanagement wollen wir sie noch... Sie soll frischen Wind in die Innenstadt bringen: Mandy Langklotz ist seit Anfang des Jahres neue Citymanagerin von Annaberg-Buchholz. Und jetzt kann sie so richtig loslegen. Denn am Mittwoch wurde ihr Büro an der Buchholzer Straße eröffnet. „Die Innenstadt ist das Herz von Annaberg-Buchholz. Mit dem Citymanagement wollen wir sie noch...