Die Freude ist groß bei Citymanagerin Mandy Langklotz: Die Stadt Annaberg-Buchholz hat einen Wettbewerb gewonnen. Das Preisgeld soll helfen, ein Winterdorf mit Eisbahn zu realisieren.
Die Freude ist groß bei Citymanagerin Mandy Langklotz: Die Stadt Annaberg-Buchholz hat einen Wettbewerb gewonnen. Das Preisgeld soll helfen, ein Winterdorf mit Eisbahn zu realisieren. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Neue Hoffnung dank Preisgeld: Eisbahn kehrt nach Annaberg zurück
Redakteur
Von Patrick Herrl
Seit Jahren gibt es den Wunsch, dass in den Wintermonaten wieder eine Eisbahn auf dem Markt aufgebaut wird. Bislang scheiterte eine Neuauflage. Die wird nun wieder konkreter.

Es ist inzwischen fast auf den Tag genau elf Jahre her, dass Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Aljona Savchenko die Eisbahn in Annaberg-Buchholz eröffnete. 2018 gastierte sogar Fernsehmoderator, Schlagersänger und Schauspieler Florian Silbereisen in der Kreisstadt. Doch erst die Corona- und dann die Energiekrise haben Betreiber Andreas Engert zum...
