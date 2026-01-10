Neue Hoffnung dank Preisgeld: Eisbahn kehrt nach Annaberg zurück

Seit Jahren gibt es den Wunsch, dass in den Wintermonaten wieder eine Eisbahn auf dem Markt aufgebaut wird. Bislang scheiterte eine Neuauflage. Die wird nun wieder konkreter.

Es ist inzwischen fast auf den Tag genau elf Jahre her, dass Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Aljona Savchenko die Eisbahn in Annaberg-Buchholz eröffnete. 2018 gastierte sogar Fernsehmoderator, Schlagersänger und Schauspieler Florian Silbereisen in der Kreisstadt. Doch erst die Corona- und dann die Energiekrise haben Betreiber Andreas Engert zum... Es ist inzwischen fast auf den Tag genau elf Jahre her, dass Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Aljona Savchenko die Eisbahn in Annaberg-Buchholz eröffnete. 2018 gastierte sogar Fernsehmoderator, Schlagersänger und Schauspieler Florian Silbereisen in der Kreisstadt. Doch erst die Corona- und dann die Energiekrise haben Betreiber Andreas Engert zum...