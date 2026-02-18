MENÜ
Im Kulturzentrum Erzhammer ist am Sonntag die Vernissage der Ausstellung „Zwischen den Strömungen“.
Im Kulturzentrum Erzhammer ist am Sonntag die Vernissage der Ausstellung „Zwischen den Strömungen“. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Annaberg
Neue Schau im Erzgebirge zeigt geheimnisvolle Kontraste
Redakteur
Von Holk Dohle
Im Kulturzentrum Erzhammer ist die Ausstellung „Zwischen den Strömungen“ zu sehen. Zur Vernissage können die Besucher mit der Künstlerin reden.

Das Kulturzentrum Erzhammer in Annaberg-Buchholz lädt für Sonntag, 22. Februar, um 14 Uhr zur Vernissage der Ausstellung „Zwischen den Strömungen“ von Sally Ido ein. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Schau ist bis 10. April in der Galerie des Treppenhauses geöffnet. Besucher erhalten die Gelegenheit, mit der Künstlerin in Dialog zu...
