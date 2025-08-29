Neue Treppenausstellung in Stadtbibliothek im Erzgebirge

In der Stadtbibliothek Annaberg sind ab 1. September Werke von Gabriele Schwanebeck zu sehen. Ihre künstlerische Heimat ist die abstrakte Malerei.

In der neuen Treppenausstellung in der Stadtbibliothek Annaberg-Buchholz sind ab Montag Werke von Gabriele Schwanebeck zu sehen. „Bis 21. November verwandeln ihre detailreichen, teils verspielten, teils nachdenklichen Illustrationen das Treppenhaus der Bibliothek in eine erzählerische Bildwelt“, teilt die Stadtverwaltung mit. Die 1958 in... In der neuen Treppenausstellung in der Stadtbibliothek Annaberg-Buchholz sind ab Montag Werke von Gabriele Schwanebeck zu sehen. „Bis 21. November verwandeln ihre detailreichen, teils verspielten, teils nachdenklichen Illustrationen das Treppenhaus der Bibliothek in eine erzählerische Bildwelt“, teilt die Stadtverwaltung mit. Die 1958 in...