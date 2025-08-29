Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gabriele Schwanebecks Bilder sind ab Montag in der Stadtbibliothek Annaberg zu sehen.
Gabriele Schwanebecks Bilder sind ab Montag in der Stadtbibliothek Annaberg zu sehen. Bild: Mandy Daxecker
Gabriele Schwanebecks Bilder sind ab Montag in der Stadtbibliothek Annaberg zu sehen.
Gabriele Schwanebecks Bilder sind ab Montag in der Stadtbibliothek Annaberg zu sehen. Bild: Mandy Daxecker
Annaberg
Neue Treppenausstellung in Stadtbibliothek im Erzgebirge
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Stadtbibliothek Annaberg sind ab 1. September Werke von Gabriele Schwanebeck zu sehen. Ihre künstlerische Heimat ist die abstrakte Malerei.

In der neuen Treppenausstellung in der Stadtbibliothek Annaberg-Buchholz sind ab Montag Werke von Gabriele Schwanebeck zu sehen. „Bis 21. November verwandeln ihre detailreichen, teils verspielten, teils nachdenklichen Illustrationen das Treppenhaus der Bibliothek in eine erzählerische Bildwelt“, teilt die Stadtverwaltung mit. Die 1958 in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.08.2025
2 min.
Kinder- und Straßenfest im Erzgebirge: Ein kunterbunter Tag für die ganze Familie
Pandels Marionetten sind beim 24. Kinder- und Straßenfest in Annaberg mit dabei.
Die Kleine Kirchgasse in Annaberg-Buchholz verwandelt sich am Samstag in ein buntes Festgelände. Die Veranstalter versprechen Spiel, Musik und viele Überraschungen.
Holk Dohle
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
14:20 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 31.08.2025
 3 Bilder
Eine grüngelbe Wolke steigt aus dem K-Block im Stadion.
17:12 Uhr
1 min.
In Schwimmhalle im Erzgebirge beginnt neue Kurssaison
In der Schwimmhalle „Atlantis“ beginnt am 1. September die Kurssaison.
Ab dem 1. September können Eltern mit ihren Babys zum Babyschwimmen ins „Atlantis“ in Annaberg-Buchholz kommen. Neue Schwimmkursplätze gibt es ab Oktober.
Holk Dohle
14:28 Uhr
2 min.
„Wir kommen in Fahrt“: HOT 05 Futsal ist kurz vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison gut drauf
Andrii Remenets (am Ball) erzielte am Samstag das sechste Tor der 05er im Testspiel gegen Liria Berlin.
Beim 6:3-Erfolg gegen einen Liga-Rivalen aus Berlin hat sich das Team aus Hohenstein-Ernstthal am Samstag in Spiellaune präsentiert. Für Verwunderung sorgte das letzte Gegentor.
Markus Pfeifer
Mehr Artikel