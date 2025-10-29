Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Neuer Batteriespeicher entsteht in Dorf im Erzgebirge: Baustart für Millionenprojekt geplant

Neuer Batteriespeicher entsteht in Dorf im Erzgebirge: Baustart für Millionenprojekt geplant
Von Annett Honscha
Ein Großprojekt für die Nutzung erneuerbarer Energien wird in Crottendorf umgesetzt. Der Bau soll noch in diesem Jahr beginnen. Wie die Pläne aussehen.

Ein neuer Batteriespeicher soll in den nächsten Monaten in Crottendorf entstehen. Er wird im Auftrag des Unternehmens Big Battery Deutschland mit Sitz in Hamburg gebaut. Nach dessen aktuellen Angaben sollen dafür rund 15 Millionen Euro investiert werden. Der Baubeginn sei für Ende dieses Jahres geplant.
