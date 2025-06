Neuer Blitzer im Erzgebirge beschädigt

Die erst Ende Februar in Betrieb gegangene Messanlage an der B 95 in Annaberg-Buchholz ist am Wochenende demoliert worden. Kann derzeit noch geblitzt werden?

Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende die neuen Blitzersäulen an der B 95 in Annaberg-Buchholz beschädigt. Wie die Polizei bestätigt, wurden an der Messanlage an der Fußgängerampel vor der Montessori-Grundschule in der Zeit zwischen Samstag, 22 Uhr und Sonntag, 7.05 Uhr die Abdeckscheiben demoliert. Der Sachschaden beläuft sich auf... Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende die neuen Blitzersäulen an der B 95 in Annaberg-Buchholz beschädigt. Wie die Polizei bestätigt, wurden an der Messanlage an der Fußgängerampel vor der Montessori-Grundschule in der Zeit zwischen Samstag, 22 Uhr und Sonntag, 7.05 Uhr die Abdeckscheiben demoliert. Der Sachschaden beläuft sich auf...