Neuer Blitzer im Erzgebirge: Kreisstadt zieht erste Bilanz

Seit Ende Februar ist die neue Messanlage an der B 95 in Annaberg-Buchholz in Betrieb. Wie viele Verstöße bislang registriert wurden.

Seit nunmehr anderthalb Monaten gibt es teure Fotos für Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 95 in Annaberg-Buchholz. Ende Februar ist ein neuer Blitzer an der Fußgängerampel vor der Montessori-Grundschule in Betrieb gegangen. Nun zieht die Kreisstadt eine erste Zwischenbilanz. Eins vorweg: Insgesamt lasse sich bereits jetzt feststellen,... Seit nunmehr anderthalb Monaten gibt es teure Fotos für Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 95 in Annaberg-Buchholz. Ende Februar ist ein neuer Blitzer an der Fußgängerampel vor der Montessori-Grundschule in Betrieb gegangen. Nun zieht die Kreisstadt eine erste Zwischenbilanz. Eins vorweg: Insgesamt lasse sich bereits jetzt feststellen,...