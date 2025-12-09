Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bruno Borralhinho wird neuer Musikdirektor des Winterstein-Theaters.
Bild: Ralf Wendland
Bruno Borralhinho wird neuer Musikdirektor des Winterstein-Theaters.
Bruno Borralhinho wird neuer Musikdirektor des Winterstein-Theaters. Bild: Ralf Wendland
Annaberg
Neuer Chefdirigent und Musikdirektor kommt ans Winterstein-Theater im Erzgebirge
Redakteur
Von Annett Honscha
Mit Beginn der Spielzeit 2026/2027 wird Bruno Borralhinho Chefdirigent der Erzgebirgischen Philharmonie Aue und Musikdirektor am Annaberger Winterstein-Theater. Er ist hier nicht unbekannt.

Bruno Borralhinho wird neuer Musikdirektor des Annaberger Winterstein-Theaters und Chefdirigent der Erzgebirgischen Philharmonie Aue. Laut der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH setzte er sich unter 63 Bewerberinnen und Bewerbern durch. Er soll seine Arbeit in dieser Funktion im Erzgebirge mit der Spielzeit 2026/2027 aufnehmen....
