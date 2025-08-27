Neuer Funkmast am Fichtelberg – Schwierige Standortsuche

Um die Netzabdeckung zu verbessern, soll am Fichtelberg ein weiterer Mobilfunkmast errichtet werden. Aber wo? Für den Oberwiesenthaler Stadtrat eine Entscheidung fürs kleinere Übel.

Funklöcher gehören im Erzgebirge noch immer zum Alltag. Wer ist nicht schon mal genervt gewesen, wenn der Empfang mitten im Gespräch weg war. Gerade in Tourismusregionen wie am Fichtelberg mit seinen Wald- und Radwegen kann ein Funkloch unter Umständen auch schlimme Folgen haben. Zum Beispiel, wenn eine verirrte oder verletzte Person keine...