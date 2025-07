Neuer Hausarzt: Von der Truppe in die Praxis im Erzgebirge

Hausärzte sind rar in der hiesigen Region. Mit Götz Beier hat sich in Thum ein weiterer verabschiedet. Warum in den Räumen am Rathausplatz die Lichter trotzdem nicht ausgehen.

