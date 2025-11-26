Neuer Hautarzt im Erzgebirge ausschließlich mit Privatsprechstunde

Neue Praxis am Standort Annaberg des Erzgebirgsklinikums befindet sich laut Klinikum im Zulassungsverfahren um einen kassenärztlichen Sitz. Aktuell gibt es für alle Patienten eine Rechnung.

Im Medizinischen Versorgungszentrum des Erzgebirgsklinikums, Standort Annaberg, gibt es eine neue Praxis für Dermatologie. Geleitet wird sie von Dr. med. Lutz Engelmann, Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten, das bestätigt eine Kliniksprecherin.