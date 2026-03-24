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Die alte Turnhalle in Ehrenfriedersdorf soll ein multifunktionales Familienzentrum werden.
Die alte Turnhalle in Ehrenfriedersdorf soll ein multifunktionales Familienzentrum werden. Foto: Ronny Küttner
Die alte Turnhalle in Ehrenfriedersdorf soll ein multifunktionales Familienzentrum werden.
Die alte Turnhalle in Ehrenfriedersdorf soll ein multifunktionales Familienzentrum werden. Foto: Ronny Küttner
Annaberg
Neuer Plan für alte Halle im Erzgebirge: Wo Familien künftig für neuen Schwung sorgen
Redakteur
Von Antje Flath
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Die alte Turnhalle in Ehrenfriedersdorf ist etwa 100 Jahre alt und eigentlich längst im sportlichen Ruhestand. Doch die Stadt will sie wieder mit reichlich Leben füllen.

Die alte Turnhalle in Ehrenfriedersdorf stammt aus den 1920er-Jahren. Und sie hat eigentlich schon seit mehr als zehn Jahren ausgedient, was ihren ursprünglichen Bestimmungszweck angeht. Denn nebenan ist ein moderner Neubau entstanden. Danach stand die Frage: Das alte Gebäude weiter nutzen oder abreißen? Damals waren es unter anderem die...
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