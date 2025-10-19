Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bild: André März
Annaberg
Neuer Schützenkönig im Erzgebirge gekürt
Von André März
Im Erzgebirge ist am Wochenende ein neuer Schützenkönig gekürt worden. Dabei setzte sich ein Bockauer durch.

Der erzgebirgische Schützenbund „Sportschützenkreis 2“ hat am Wochenende im Berghotel auf den Greifensteinen seinen diesjährigen Schützenkönig gekürt. Das ist Michael Tuchscherer (Foto rechts) von der Schützengesellschaft Bockau 1872. Von Kreisschützenmeister Frank Wachter erhielt er eine Auszeichnung.
