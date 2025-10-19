Neuer Schützenkönig im Erzgebirge gekürt

Im Erzgebirge ist am Wochenende ein neuer Schützenkönig gekürt worden. Dabei setzte sich ein Bockauer durch.

Der erzgebirgische Schützenbund „Sportschützenkreis 2" hat am Wochenende im Berghotel auf den Greifensteinen seinen diesjährigen Schützenkönig gekürt. Das ist Michael Tuchscherer (Foto rechts) von der Schützengesellschaft Bockau 1872. Von Kreisschützenmeister Frank Wachter erhielt er eine Auszeichnung.