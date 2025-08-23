Neues Freizeitangebot am Fichtelberg eröffnet

Oberwiesenthal ist um eine Attraktion für den Ganzjahrestourismus reicher. Doch nicht nur das. Am Fichtelberg gab es am Freitag gleich doppelt Grund zur Freude.

Am Fichtelberg hat eine neue Attraktion eröffnet, die sowohl Touristen als auch Einheimische anlocken soll. Sachsens Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) ließ es sich nicht nehmen, am Freitag persönlich das Freizeitangebot gemeinsam mit Oberwiesenthals Bürgermeister Jens Benedict (Bürgerbündnis Wiesenthal – Einz) feierlich...