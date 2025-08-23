Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der 1. Beigeordnete des Kreises, Peter Leichsenring, Sachsens Tourismusministerin Barbara Klepsch, MTB-Sportler Max Hiemann und Oberwiesenthals Bürgermeister Jens Benedict (v. l.) bei der feierlichen Eröffnung.
Der 1. Beigeordnete des Kreises, Peter Leichsenring, Sachsens Tourismusministerin Barbara Klepsch, MTB-Sportler Max Hiemann und Oberwiesenthals Bürgermeister Jens Benedict (v. l.) bei der feierlichen Eröffnung. Bild: Steve Görner
Annaberg
Neues Freizeitangebot am Fichtelberg eröffnet
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Oberwiesenthal ist um eine Attraktion für den Ganzjahrestourismus reicher. Doch nicht nur das. Am Fichtelberg gab es am Freitag gleich doppelt Grund zur Freude.

Am Fichtelberg hat eine neue Attraktion eröffnet, die sowohl Touristen als auch Einheimische anlocken soll. Sachsens Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) ließ es sich nicht nehmen, am Freitag persönlich das Freizeitangebot gemeinsam mit Oberwiesenthals Bürgermeister Jens Benedict (Bürgerbündnis Wiesenthal – Einz) feierlich...
