Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Einräumen für Samstagabend: Lydia Hahn und Tino Müller positionieren in der Festhalle in Annaberg die von der Stadt neu angeschafften Tische und Stühle.
Einräumen für Samstagabend: Lydia Hahn und Tino Müller positionieren in der Festhalle in Annaberg die von der Stadt neu angeschafften Tische und Stühle. Bild: Ronny Küttner
Einräumen für Samstagabend: Lydia Hahn und Tino Müller positionieren in der Festhalle in Annaberg die von der Stadt neu angeschafften Tische und Stühle.
Einräumen für Samstagabend: Lydia Hahn und Tino Müller positionieren in der Festhalle in Annaberg die von der Stadt neu angeschafften Tische und Stühle. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Neues Kapitel für Festhalle im Erzgebirge: Stadt findet Kooperationspartner
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit der Silvesterfete vor drei Jahren hat es im großen Saal nur sporadisch Veranstaltungen gegeben. Ein großer Knackpunkt immer wieder: das Catering. Doch es gibt gute Nachrichten.

„Rock ’n’ Roll ist keine Frage des Alters, sondern der Einstellung.“ Davon jedenfalls ist Fredy Lieberwirth aus Thalheim überzeugt. Und er muss es wissen. Pflegt er doch selbst seit fast 50 Jahren den Rock ’n’ Roll – als Bassist der Gruppe Gipsy, die er 1977 gegründet hat. Am Samstag soll aber erst einmal der 48. Geburtstag der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
4 min.
Zwischen Japan und Vietnam – Was das neue Sushi-Restaurant im Erzgebirge zu bieten hat
Seit Dienstag geöffnet: das neue Sushi-Restaurant in Annaberg. Ein Baum mit rosa Kirschblüten dominiert den Gastraum.
Ein Hauch fernöstlichen Flairs hält Einzug in Annaberg-Buchholz. Mit dem „Viet Dragon“ hat das erste Sushi-Lokal in der Kreisstadt eröffnet. Die Karte aber geht über Reis mit Fisch weit hinaus.
Natalie Süß
15:48 Uhr
2 min.
Schneefall sorgt im Erzgebirge für Behinderungen
Rund um den Fichtelberg kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autos blieben liegen.
In der Kammlagen hat es am Sonntag zum Teil Schneesturm gegeben. Der Wintereinbruch überraschte auch Autofahrer.
Kjell Riedel und André März
10:06 Uhr
5 min.
Buhrufe als Vorgeschmack? - Norris' Kampf als WM-Führender
P1 für Platz eins - wird das am Ende auch der Rang für Lando Norris in der WM sein?
Lando Norris führt die WM an - nach Monaten wieder. Wie sich das auch anfühlen kann, bekam er in Mexiko zu spüren. Die Frage ist: Wer ist nun sein ärgster Widersacher?
Jens Marx, dpa
10.10.2025
4 min.
Besuch im Erzgebirge: Erfahrungsaustausch zwischen Sperrmüll und Bioabfall
Gäste aus der Ukraine haben in dieser Woche unter anderem den Wertstoffhof Himmlisch Heer in Annaberg-Buchholz besucht. Er war aber nur eine Station ihres einwöchigen Besuchs.
In „einer Woche unter friedlichem Himmel“ sammeln kommunale Verantwortliche aus der Ukraine im Erzgebirge Erfahrungen für den Wiederaufbau ihres Landes. Darunter ein besonderer Gast.
Antje Flath
10:05 Uhr
2 min.
US-Einwanderungsbehörde nimmt britischen Kommentatoren fest
Die US-Heimatschutzbehörde hat einen britischen Kommentator festgenommen
Ein britischer Journalist ist auf Vortragsreise in den USA und wird dort festgenommen. Einer Organisation zufolge könnte seine Kritik am Vorgehen Israels in Gaza eine Rolle gespielt haben.
Von Grit Baldauf
2 min.
26.10.2025
2 min.
Kommentar zur Freiberger-OB-Wahl: Ein Sieg – und eine Bewährungsprobe
Meinung
Redakteur
Wahlaufsteller zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg.
Freiberg hat gewählt: Philipp Preißler hat das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang nochmals verbessert. Nun muss er zeigen, wie er die Herausforderungen für die Stadt und die Verwaltung meistert.
Grit Baldauf
Mehr Artikel