Neues Welterbezentrum im Erzgebirge: Stadt nennt Details zu Millionenprojekt

Nach Marienberg steht nun der Bau des zweiten Besucherzentrums unmittelbar bevor. Warum die Stadt Annaberg-Buchholz von ihren ursprünglichen Plänen Abstand nehmen musste.

Es ist inzwischen mehr als sechs Jahre her, dass das Unesco-Welterbekomitee die Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří zum Welterbe ernannte. Im Zuge des Titels wurde einst entschieden, sechs Besucherzentren zu etablieren – vier auf sächsischer, zwei auf tschechischer Seite.