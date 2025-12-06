Neues Welterbezentrum im Erzgebirge: Stadt nennt Details zu Millionenprojekt

Annaberg
Nach Marienberg steht nun der Bau des zweiten Besucherzentrums unmittelbar bevor. Warum die Stadt Annaberg-Buchholz von ihren ursprünglichen Plänen Abstand nehmen musste.
Es ist inzwischen mehr als sechs Jahre her, dass das Unesco-Welterbekomitee die Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří zum Welterbe ernannte. Im Zuge des Titels wurde einst entschieden, sechs Besucherzentren zu etablieren – vier auf sächsischer, zwei auf tschechischer Seite.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.