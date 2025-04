Neues Ziel: 5000 geschmückte Eier für Osterbrunnen im Erzgebirge

In Geyer wird am Sonnabend auf die Osterzeit eingestimmt. Was am Brunnen am Altmarkt geplant ist.

Der Osterbrunnen am Altmarkt in Geyer soll am Samstag ab 15 Uhr geschmückt und eingeweiht werden. Dann werden zu den fast 4750 vorhandenen bunten Eiern weitere hinzukommen.