Neustart im Erzgebirge: Wo Musik und Literatur eine Herzensangelegenheit sind

Marius Marx hat von Matthias Bantay die künstlerische Leitung der gleichnamigen Veranstaltungsreihe im Schloss Schlettau übernommen. Ein Start unter völlig veränderten Voraussetzungen.

Nach dem emotionalen Abschied von Matthias Bantay, dem langjährigen künstlerischen Leiter der beliebten Veranstaltungsreihe „Musik und Literatur im Rittersaal“ in Schloss Schlettau, geht am Wochenende der Neue an den Start: Marius Marx – Schauspieler, Synchronsprecher und Musiker. Wobei der 57-Jährige, der derzeit in Chemnitz sein Zuhause...