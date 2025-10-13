Neustart mit roten Zahlen: Bethlehemstift in Neudorf hat neue Leitung

Annaberg
Die Herausforderungen waren zu groß – die bisherigen Herbergseltern haben nach zwei Jahren Kampf die Reißleine gezogen. Doch wie soll es nun in dem Komplex weitergehen?
Der Erzgebirgshof Bethlehemstift in Neudorf steht unter neuer Leitung: Elisabeth und Jörg Knechtel. Das Haus in Regie des Vereines Blaues Kreuz Leipzig hat das Ehepaar aus Tellerhäuser nach der Verabschiedung von Ulrike und Christian Päßler unter Vertrag genommen. Päßlers waren Anfang September vor zwei Jahren in Neudorf gestartet.
