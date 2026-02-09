Oberwiesenthal: „Aus 9,4 machen wir 10,8 Millionen Euro“

Das Geld aus dem Verkauf von Skigebiet und Schwebebahn soll für wichtige Infrastrukturprojekte im Kurort am Fichtelberg genutzt werden. Zunächst wird der größte Teil aber anderweitig für die Touristenhochburg arbeiten.

10,4 Millionen Euro hat die Stadt Oberwiesenthal durch den Verkauf der kommunalen Fichtelberg Schwebebahn GmbH (FSB) an die private Liftgesellschaft Oberwiesenthal (LGO) eingenommen. Nun ist klar, was mit dem Geld passiert.