Oberwiesenthal: Saisonstart am Fichtelberg vorerst geplatzt

Nachdem der Skibetrieb am benachbarten Keilberg schon ein paar Tage läuft, sollte am Sonnabend auch in Sachsens größtem Skigebiet die Wintersaison eröffnet werden. Warum daraus nichts wird.

Nächstes Wochenende sollte auch am Fichtelberg die Wintersaison starten. Doch daraus wird nichts. Das hat „Freie Presse" am Dienstag von Constantin Gläß erfahren. Der ist Geschäftsführer der Liftgesellschaft Oberwiesenthal (LGO), die seit diesem Jahr in Sachsens größtem alpinen Skigebiet das Sagen hat. „Wir haben echt alles...