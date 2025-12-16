MENÜ
Die Studiobühne im Eduard-von-Winterstein-Theater öffnet den Vorhang für Impro-Fans.
Die Studiobühne im Eduard-von-Winterstein-Theater öffnet den Vorhang für Impro-Fans.
Annaberg
Offenes Impro-Treffen im Eduard-von-Winterstein-Theater
Von Luisa Ederle
Die Bühne ruft: Der Jugendclub Backstage lädt zum gemeinsamen Schauspiel ein.

Der Jugendspielclub Backstage veranstaltet am Mittwoch, 17. Dezember, eine offene Improvisationsrunde unter der Leitung von Asia Schreiter. Beginn ist um 18 Uhr auf der Studiobühne des Eduard-von-Winterstein-Theaters in Annaberg. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eingeladen sind alle, die sich für Improvisation interessieren. Die Besucher dürfen...
