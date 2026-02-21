MENÜ
Im Bürgerhaus „Goldene Sonne“ in Elterlein gastiert im März das Puppentheater Zwickau.
Im Bürgerhaus „Goldene Sonne“ in Elterlein gastiert im März das Puppentheater Zwickau.
Annaberg
„Oh, wie schön ist Panama“: Puppentheater kommt ins Erzgebirge
Redakteur
Von Kjell Riedel
Mit einem Stück für Kinder ab 3 Jahren gastiert das Ensemble aus Zwickau im März in Elterlein. Tickets gibt es bei der „Freien Presse“.

Mit dem Stück „Oh, wie schön ist Panama“ für Kinder ab drei Jahren gastiert das Puppentheater Zwickau am 6. März in der „Goldenen Sonne“ in Elterlein. Veranstalter ist der Förderverein Barbara-Uttmann-Haus Elterlein. Karten für die Aufführung, die 10 Uhr beginnt, gibt es unter anderem bei der „Freien Presse“. Gruppentickets ab...
