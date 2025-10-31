Ohne Schulden geht’s im Erzgebirge nicht: Haushalt auf Pump genehmigt nach monatelanger Hängepartie

Tarifsteigerungen, Sozialausgaben und selbst Pflichtausgaben muss der Erzgebirgskreis über neue Schulden finanzieren. Eine aktuelle Entscheidung der Rechtsaufsicht löst das Problem nicht.

Der Erzgebirgskreis gibt mehr Geld aus als er Einnahmen erwartet. In Amtsdeutsch: Es ist ein nicht ausgeglichener Haushalt. Den haben die meisten sächsischen Landkreise nicht mehr: beispielsweise die Nachbarlandkreise Mittelsachsen und Vogtland.