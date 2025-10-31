Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Ohne Schulden geht’s im Erzgebirge nicht: Haushalt auf Pump genehmigt nach monatelanger Hängepartie

Dem Erzgebirgskreis geht das Geld aus – so wie den meisten Kreisen im Freistaat.
Dem Erzgebirgskreis geht das Geld aus – so wie den meisten Kreisen im Freistaat. Bild: Monika Skolimowska/dpa
Dem Erzgebirgskreis geht das Geld aus – so wie den meisten Kreisen im Freistaat.
Dem Erzgebirgskreis geht das Geld aus – so wie den meisten Kreisen im Freistaat. Bild: Monika Skolimowska/dpa
Annaberg
Ohne Schulden geht’s im Erzgebirge nicht: Haushalt auf Pump genehmigt nach monatelanger Hängepartie
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Tarifsteigerungen, Sozialausgaben und selbst Pflichtausgaben muss der Erzgebirgskreis über neue Schulden finanzieren. Eine aktuelle Entscheidung der Rechtsaufsicht löst das Problem nicht.

Der Erzgebirgskreis gibt mehr Geld aus als er Einnahmen erwartet. In Amtsdeutsch: Es ist ein nicht ausgeglichener Haushalt. Den haben die meisten sächsischen Landkreise nicht mehr: beispielsweise die Nachbarlandkreise Mittelsachsen und Vogtland.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:35 Uhr
2 min.
Glück für dieses Vogtland-Dorf: In diesen Kindergarten zieht wieder Leben ein
Die Kita „Spatzennest“ in Trieb steht seit 2023 leer. Bald sollen dort Kinder von null bis sechs Jahren einziehen.
Zu wenig Kinder hat es im Falkensteiner Ortsteil Trieb gegeben. Deshalb wurde die Kita 2023 geschlossen. Nun ziehen dort wieder Kinder ein - ein Kindergarten wird es aber nicht mehr sein.
Cornelia Henze
20.10.2025
3 min.
Notunterkunft im Erzgebirge: Plätze für neue Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine reichen nicht mehr aus
Der Krieg in der Ukraine treibt die Menschen in die Flucht. Es muss gehandelt werden.
Dreieinhalb Jahre nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine steigt nicht nur in Sachsen die Anzahl Schutzsuchender. Kommt die Notunterkunftslösung im Erzgebirgskreis deshalb an ihre Grenzen?
Katrin Kablau
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
23.05.2025
3 min.
Protest aus dem Erzgebirge: Was Ministerpräsident Kretschmer dem Landrat zu sagen hat
Selbst wenn alle freiwilligen Leistungen gestrichen werden würden – von der Förderung des Theaters, des Sports, der Kreismusikschule bis zum Schülerverkehr –, lebt der Erzgebirgskreis trotzdem auf Pump.
Tarifsteigerungen, Sozialausgaben und selbst Pflichtausgaben muss der Erzgebirgskreis über neue Schulden finanzieren. Von 380 Millionen Euro Schulden ist mittlerweile die Rede. Nach dem erneuten Hilferuf aus dem April-Kreistag gibt es nun eine erste Reaktion.
Katrin Kablau
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
17:35 Uhr
4 min.
Stau am Globus und halb Oberfranken beim Shopping in Plauen: „Nierenragout im Beutel - das ist saugut!“
Einkaufsmarathon nach Reformationstag und am Feiertag in Bayern: Pickepackevoll ist der Parkplatz am Globus Weischlitz. Auch auf den Anfahrten von der A 72 kommend, staut es sich.
Gäste aus Bayern kommen am Samstag in großer Anzahl ins Vogtland zum Einkauf. Warum gerade der XXL-Markt in Weischlitz ihr Ziel war.
Cornelia Henze
Mehr Artikel