Oldtimertreffen in Kleinstadt im Erzgebirge: Organisatoren erwarten Hunderte Fahrzeuge

Die Oldtimerfreunde vom Geyersberg richten am Sonntag in Geyer das achte Oldtimertreffen aus. Auch zwei Rundfahrten soll es geben. Welche Strecken geplant sind.

Normalerweise ist es eher ruhig zwischen dem Lotterhof und dem Gelände an der Binge in Geyer. Am Sonntag wird sich das ändern: Dann werden Hunderte Fahrzeuge beim achten Oldtimertreffen in der Stadt erwartet. „Es ist offen für alle Klassen“, sagt Marcel Remde vom Organisationsteam. Von Pkw über Traktoren, Busse und Lkw bis hin zu...