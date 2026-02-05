Olympische Spiele: Diese Sportler aus dem Erzgebirge sind dabei

Annaberg
Zum deutschen Team bei den am Freitag beginnenden Olympischen Spielen gehören auch Athletinnen und Athleten, die im Erzgebirge trainieren oder aus dem Erzgebirge stammen.
Am Freitag beginnen in Mailand und Cortina d‘Ampezzo die 25.olympischen Winterspiele. Unter den nominierten deutschen Sportlern sind Athleten vom Bundesstützpunkt Oberwiesenthal und Sportler, die im Erzgebirge geboren wurden. Rennrodlerin Julia Taubitz, Skilangläuferin Katharina Hennig-Dotzler und Skispringerin Selina Freitag gehören dem WSC...
