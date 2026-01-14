Online-Trick: Senior aus Erzgebirge um 15.000 Euro betrogen

Ein falscher Sicherheitsmitarbeiter erbeutete 15.000 Euro von einem Mann aus Annaberg-Buchholz. Die Polizei rät zur Vorsicht bei unerwarteten Anrufen.

Ein Senior aus Annaberg-Buchholz ist am Montag Opfer eines Betrugs geworden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich ein Anrufer als Sicherheitsmitarbeiter eines Onlinehandels ausgegeben und forderte den Mann auf, einen Link zu öffnen. Der Täter erhielt so Zugriff auf das Onlinekonto und veranlasste Überweisungen im Wert von rund 15.000 Euro. Der...