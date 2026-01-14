MENÜ
Die Polizei rät, keine sensiblen Daten am Telefon preiszugeben. Bild: Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa
Die Polizei rät, keine sensiblen Daten am Telefon preiszugeben. Bild: Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa
Annaberg
Online-Trick: Senior aus Erzgebirge um 15.000 Euro betrogen
Redakteur
Von Holk Dohle
Ein falscher Sicherheitsmitarbeiter erbeutete 15.000 Euro von einem Mann aus Annaberg-Buchholz. Die Polizei rät zur Vorsicht bei unerwarteten Anrufen.

Ein Senior aus Annaberg-Buchholz ist am Montag Opfer eines Betrugs geworden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich ein Anrufer als Sicherheitsmitarbeiter eines Onlinehandels ausgegeben und forderte den Mann auf, einen Link zu öffnen. Der Täter erhielt so Zugriff auf das Onlinekonto und veranlasste Überweisungen im Wert von rund 15.000 Euro. Der...
