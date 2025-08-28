Ort im Erzgebirge lädt zu besonderem Kinoerlebnis

Annaberg
Mit dem ersten Jahnsbacher Bahnhofskino lädt die Stadt Thum zu besonderen Filmvorführungen ein. Ziel ist es, den historischen und neu sanierten Bahnhof mit Leben zu füllen.
Es war eine spontane Idee von Michael Seidel, die bei der Quartiersmanagerin von Thum, Kirsten Drechsel, sofort auf offene Ohren stieß. Dem Jahnsbacher liegt der sanierte Bahnhof, der erst im vergangenen Jahr feierlich eingeweiht wurde, sehr am Herzen. „Es ist so ein schönes Objekt und für den Ort so bedeutend, dass man ihn auch mit Leben...
