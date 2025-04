Osterbrunnentour durchs Erzgebirge: Wo viel Farbe und ein Schwibbogen Lust auf den Frühling machen

In immer mehr Städten und Dörfern werden Osterbrunnen aufgebaut und geschmückt. In der Region rund um die Greifensteine gibt es sogar eine eigene Tour – mit überraschenden Motiven.

Dass Ostern vor der Tür steht, sieht man spätestens, wenn in vielen Vorgärten bunte Eier an den Sträuchern hängen. Was viele Familien im Kleinen machen, gestalten immer mehr Gemeinden im Großformat. Zwar nicht mit Sträuchern, dafür als Osterbrunnen. In der Greifenstein-Region gibt es sogar eine eigene Tour von Brunnen zu Brunnen, die sich...