Osterfreuden im Erzgebirge: Tausende bunte Eier und Märkte für alle Sinne

So haben die Menschen in der Region das lange Wochenende erlebt:

Das Osterwochenende haben viele Menschen im Erzgebirge für einen Ausflug genutzt. Buntes Ostertreiben herrschte in Annaberg-Buchholz. In Niederwürschnitz lockte eine einzigartige Osterhasen-Schau Neugierige an. Auch in Schwarzenberg und Bad Schlema zogen Ostermärkte Besucher an.