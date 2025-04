Osterweg im Erzgebirge wartet mit 21 gestalteten Stationen auf

Auf gut zehn Kilometer Wanderstrecke bringt es der Osterweg in Thum und Jahnsbach. Zu entdecken gibt es vieles, etwa eine Station zur Passionsgeschichte.

Der Osterweg in Thum und Jahnsbach erfreut die Besucher in diesem Jahr mit fast doppelt so vielen Stationen. „Waren es im letzten Jahr zwölf, so können nun 21 besonders gestaltete Orte besichtigt werden“, sagt Christiane Mehner. „Vielen ist die Bedeutung des Osterfestes nicht bewusst. Es ist nicht nur eine Tradition, sondern eine...