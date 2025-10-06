Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme

„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.

Der jüngste Bericht von „Freie Presse" über Probleme nach der Übernahme des Panorama-Hotels in Oberwiesenthal durch die Inter-Spa-Unternehmensgruppe aus Stuttgart hat einigen Staub aufgewirbelt. Zwar läuft der Hotelbetrieb in dem 125-Zimmer-Haus am Fichtelberg weiter, aber Recherchen führten zu weiteren Betroffenen, bei denen die neuen...