Park(ing) Day: Aktionstag ist im Erzgebirge angekommen

Mehr Raum für Menschen statt für Autos ist Anliegen des seit 2005 international jährlich begangenen Aktionstags zur Re-Urbanisierung von Innenstädten. Ist dafür Platz im Erzgebirge?

Das Halteverbotsschild vor der Altstadtterrasse ist eine ungewöhnliche Werbung für den Aktionstag. Es steht seit Dienstag, untersagt dort am Freitag ab 11 Uhr das Parken. Erstmals macht der internationale Park(ing) Day in Annaberg-Buchholz Station. „Für kurze Zeit werden Parkplätze im öffentlichen Raum umgestaltet – zu Orten, die den...