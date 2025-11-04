Pause für Attraktionen am Fichtelberg

Neben der Fichtelbergbahn werden derzeit in Oberwiesenthal weitere Anlagen fit für den Winter gemacht. Zwei öffnen allerdings erst am 1. Mai wieder.

Herbstzeit ist am Fichtelberg Revisionszeit. Einige Attraktionen werden überprüft und fit für den Winter gemacht. So steht bis zum ersten Adventswochenende die Fichtelbergbahn still. Zudem fahren laut Liftgesellschaft Oberwiesenthal der Vierer-Sessellift und die Schwebebahn revisionsbedingt nicht. Letztere nimmt am Buß- und Bettag den Betrieb... Herbstzeit ist am Fichtelberg Revisionszeit. Einige Attraktionen werden überprüft und fit für den Winter gemacht. So steht bis zum ersten Adventswochenende die Fichtelbergbahn still. Zudem fahren laut Liftgesellschaft Oberwiesenthal der Vierer-Sessellift und die Schwebebahn revisionsbedingt nicht. Letztere nimmt am Buß- und Bettag den Betrieb...