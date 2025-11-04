Pause für Attraktionen am Fichtelberg

Annaberg
Neben der Fichtelbergbahn werden derzeit in Oberwiesenthal weitere Anlagen fit für den Winter gemacht. Zwei öffnen allerdings erst am 1. Mai wieder.
Herbstzeit ist am Fichtelberg Revisionszeit. Einige Attraktionen werden überprüft und fit für den Winter gemacht. So steht bis zum ersten Adventswochenende die Fichtelbergbahn still. Zudem fahren laut Liftgesellschaft Oberwiesenthal der Vierer-Sessellift und die Schwebebahn revisionsbedingt nicht. Letztere nimmt am Buß- und Bettag den Betrieb...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.