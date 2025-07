Peter-Maffay-Stiftung: Grüner Drache Tabaluga im Erzgebirge

Das Maskottchen Tabaluga ist am Sonnabend ein gern gesehener Gast beim Aronia- und Kräuterfest in Oberwiesenthal gewesen. Neben seiner Anwesenheit sorgte eine besondere Übergabe für strahlende Kinderaugen.

Ein grüner Drache war neben unzähligen weiteren Maskottchen eines der Highlights beim Aronia- und Kräuterfest der Pension Riedel in Oberwiesenthal. Wie jedes Jahr fand das Fest am ersten Juliwochenende am Fuße des Fichtelberg statt: Doch dieses Mal gab es noch einen extra Grund zum Feiern, denn die Peter-Maffay-Stiftung feiert zeitgleich ihr...