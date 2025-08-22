Pfarrer im Erzgebirge wird verabschiedet

Annaberg
Am Sonntag steigt der Abschiedsgottesdient für Sieghard Löser. In Elterlein entsteht künftig eine besondere Arbeitsstelle. Warum auch weiterhin die Hilfe des Ruheständlers erforderlich sein wird.
Pfarrer Sieghard Löser wird am Sonntag offiziell aus seinem Dienst verabschiedet. Doch der Abschiedsgottesdienst in Elterlein bedeutet für den 66-Jährigen nicht das endgültige Adieu von der Kanzel. Die prekäre Vakanzsituation im oberen Erzgebirge erfordert die Hilfe der Ruheständler. Superintendent Olaf Richter will die Löcher mit Teamwork...
