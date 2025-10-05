Pkw-Unfall in Elterlein: Fahrzeug kollidiert mit Gegenverkehr

Zwei Fahrzeuge sind am Samstag in Elterlein in einen Unfall verwickelt worden. Die Fahrerinnen hatten Glück im Unglück.

Am Samstagvormittag kam es gegen 9.35 Uhr auf der Staatsstraße 258, der Zwönitzer Straße, zu einem Verkehrsunfall. In dessen Folge kamen laut Polizeidirektion Chemnitz zwar keine Personen zu Schaden, der entstandene Sachschaden beläuft sich aber auf eine fünfstellige Summe. Eine 18-jährige Fahrerin eines Pkw der Marke Renault befuhr die...