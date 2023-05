Polizei sucht Zeugen: Unbekannte demolieren Dach auf Einkaufsmarkt

Unbekannte wollten am vergangenen Freitag kurz nach 19 Uhr offenbar in einen Einkaufsmarkt am Barbara-Uthmann-Ring in Annaberg-Buchholz einbrechen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die das Geschehen auf dem Dach des Einkaufsmarktes beobachtet haben und Informationen zum Tathergang geben können. Demnach sollen die Täter auf dem Dach zuerst mehrere...