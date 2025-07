Polizeikontrolle im Erzgebirge bringt einiges ans Licht

Ein 47-Jähriger ist mit seinem Auto ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Ein Drogenvortest verläuft zudem positiv.

Elterlein.

Nach eigenen Angaben nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist der Fahrer eines Skodas, den am Mittwoch gegen 7.45 Uhr Beamte der gemeinsamen Fahndungsgruppe der Bundes- und Landespolizei (GFG) kontrollierten. Sie hatten den Wagen mit tschechischen Kennzeichen auf der Staatsstraße 258 in der Ortslage Burgstädtel angehalten. Ein bei dem 47-jährigen tschechischen Staatsangehörigen vorgenommener Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis und Amphetamin, heißt es in der Pressemitteilung der Polizeidirektion Chemnitz weiter. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurden insgesamt rund 40 Gramm verschiedener Betäubungsmittel und ein verbotenes Einhandmesser gefunden und sichergestellt. (bz)