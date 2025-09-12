Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Ein erstes Vereinsfest gibt es an der Ponyausleihstation von Marielle Füssel (Archivfoto).
Ein erstes Vereinsfest gibt es an der Ponyausleihstation von Marielle Füssel (Archivfoto). Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Ponyausleihstation im Erzgebirge lädt zu erstem Vereinsfest ein
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An der Ponyausleihstation nahe der Frohnauer Bergschmiede wird am Sonntag gefeiert. Dabei spielt auch ein Jubiläum eine Rolle.

Zu einer Premiere wird am Sonntag auf das Gelände der Ponyausleihstation von Marielle Füssel an der Bergschmiede „Frohnau“ eingeladen. Dort findet das erste Vereinsfest des neu gegründeten „Reit- und Fahrvereins Frohnaturen“ statt. Zugleich wird das 25-jährige Bestehen der Ponyausleihstation am dortigen Standort gefeiert.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
