Ponyausleihstation im Erzgebirge lädt zu erstem Vereinsfest ein

An der Ponyausleihstation nahe der Frohnauer Bergschmiede wird am Sonntag gefeiert. Dabei spielt auch ein Jubiläum eine Rolle.

Zu einer Premiere wird am Sonntag auf das Gelände der Ponyausleihstation von Marielle Füssel an der Bergschmiede „Frohnau“ eingeladen. Dort findet das erste Vereinsfest des neu gegründeten „Reit- und Fahrvereins Frohnaturen“ statt. Zugleich wird das 25-jährige Bestehen der Ponyausleihstation am dortigen Standort gefeiert.