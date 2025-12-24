Post vom Weihnachtsmann – oder wenn der Wichtel aus Annaberg antwortet

Auf dem Annaberger Weihnachtsmarkt können Kinder (und Reporterinnen) dem Weihnachtsmann ihre Wünsche schicken. Die „Freie Presse“ hat das ausprobiert und den Mann dahinter getroffen.

„Und wenn mir der Weihnachtsmann wirklich antwortet, ist das süß.“ Das war der letzte Satz der Chemnitzer Reporterin nach ihrem Weihnachtsmarkt-Check in Annaberg. So wie es die Chemnitzer und Erzgebirger tun, hatten sich Denise Märkisch aus der Chemnitzer Redaktion und Katrin Kablau aus der Annaberger gegenseitig besucht. Dabei schrieb...