Protest aus dem Erzgebirge: Tausende unterstützen die Kultur-Petition

Ein Jahr lang sind Unterschriften für die Petition „Kultur auch in der Zukunft“ gesammelt worden. Das Datum für die symbolische Übergabe an den Landrat war bewusst gewählt.

11.879 Unterstützer haben die Petition „Kultur auch in der Zukunft“ zum Erhalt des Angebots der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH (ETO) unterzeichnet. Initiator waren vor einem Jahr die Mitglieder des Theaterfördervereins. Zum jüngsten Kreistag übergaben Moritz Gogg, er ist der geschäftsführende Intendant, und der Vorsitzende... 11.879 Unterstützer haben die Petition „Kultur auch in der Zukunft“ zum Erhalt des Angebots der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH (ETO) unterzeichnet. Initiator waren vor einem Jahr die Mitglieder des Theaterfördervereins. Zum jüngsten Kreistag übergaben Moritz Gogg, er ist der geschäftsführende Intendant, und der Vorsitzende...